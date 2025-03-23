Українці розповіли "Телеграфу", чого чекають від переговорів у Саудівській Аравії
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Позитиву в цих відповідях було мало
У неділю, 23 березня, в Ер-Ріяді відбуваються переговори у форматі "човникової дипломатії" між делегаціями України, США та Росії. Хоча делегації України та РФ не сідають за один стіл, перемовники з боку США намагаються знайти точки дотику.
"Телеграф" поцікавився у читачів, чи вірять вони, що ці перемовини принесуть мир. Більшість відповідей є доволі песимістичними.
Частина користувачів наголосила, що не вірить жодному слову представників РФ, а самі переговори назвали "імітацією процесу".
Інші підкреслювали, що "мир може принести лише ЗСУ".
Дехто висловив надію на дипломатичне вирішення, але зазначив, що не надто вірить в політиків, які беруть участь в процесі. Також згадували й про сподівання на те, що перемовини можуть привести до пришвидшення та реалізації процесів обміну полоненими. Були й ті, хто писали про емоційне вигорання та втрату довіри до будь-яких мирних ініціатив.
Ставлення українців до переговорів у Саудівській Аравії (за аналізом думок читачів "Телеграфу"):
- 45% — не вірять у результативність переговорів
- 25% — вірять лише у ЗСУ як силу, що здатна зупинити війну
- 20% — сподіваються на мир, але з недовірою
- 10% — вважають, що дипломатія ще може зіграти роль
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що видання WP розкрило подробиці переговорів. Там зазначили, що зустріч буде зосереджена на узгодженні аспектів припинення вогню на морі.