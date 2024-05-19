Одразу три популярні овочі подорожчали в українських супермаркетах

Найбільше злетіли ціни на цибулю

У кінці весни у великих українських супермаркетах змінюються ціни на овочі. Картопля, морква та цибуля значно подорожчали у травні.

Портал "Мінфін" публікує актуальні ціни на продукти, серед яких актуальна вартість тих трьох популярних овочів. Найбільше подорожчала цибуля.

Зазначається, що ціни на ці овочі протягом останніх кількох місяців помітно вагалися.

Так, у травні один кілограм моркви коштує покупцям 23,43 грн. Місяцем раніше його вартість становила 11,48. Таким чином, вартість змінилася на 11,95.

Кілограм картоплі зараз у середньому коштує 34,90 грн, а у квітні – 25,42. Різниця становила 9,48. Картопля молода коштує покупцям 37,90 грн, що на 4,57 більше, ніж місяцем раніше. Картоплю рожеву продають по 36,30 грн, а минулого місяця вона коштувала 32,68.

Цибуля ріпчаста зараз коштує 36,50 гривні, а раніше — 15,62. У період із квітня по травень ціна зросла на 21, 24. Також синя цибуля подорожчала з 95,70 до 110 грн, тобто на 15,30.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у травні почали дешевшати тепличні огірки у великих українських супермаркетах. Нині овоч у половину дешевше, ніж торік.