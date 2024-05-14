Є на кожній кухні: в Україні впала ціна на два популярні продукти

Різниця вартості у деяких магазинах сягає 20 грн

В Україні спостерігається зниження цін не тільки мʼясо, а й на вершкове масло. Його вартість знизилась практично на 10 гривень.

У той час як і деякі позиції олії також здешевшали. Про це свідчать дані порталу Мінфін.

Зазначається, що вартість 200-грамової пачки вершкового масла "Селянське" 72,5% жирності знизилася з 71,87 до 71,02 грн. А от вершкове масло 73% "Яготинське" подешевшало з 78,31 грн до 69,95 грн за 200 грамів.

Найвигідніша пропозиція масла у магазинах мереж Novus — там за пачку "Яготинського" покупець мусить заплатити майже 60 грн. У той час, як у магазинах "Ашан" цінник на це ж масло досягає майже 80 грн.

Ціна соняшникової олії "Олейна" з квітня по травень знизилась з 58,79 грн до 56,35 грн за 850 мл. А от вартість за пляшку олії "Щедрий дар" стала більша — ціна зросла з 56,66 грн до 60,46 грн за 850 мл.

У випадку з олією найвигідніша пропозиція у магазинах мережі "Мегамаркет", де на покупців чекає цінник у майже 46 гривень. А от найбільшу вартість сплачують клієнти мережі Novus — майже 61 грн.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні майже з середини квітня продають полуницю, ціни на яку вже знизились. Проте у деяких західних регіонах на ринках вже з'явилась черешня по захмарній ціні.