Платитимемо на 40 гривень менше: в Україні впали ціни на популярний овоч

Озвучено актуальні ціни

У травні в Україні змінилися ціни на деякі продукти, зокрема й помідори. Стали відомі ціни на цей популярний овоч у великих супермаркетах.

За даними порталу Мінфін, останні кілька місяців вартість цього товару не була стабільною. Навпаки, спостерігалися цінові "гойдалки", і лише у квітні ціна почала значно падати.

Один із видів помідорів подешевшав у період із квітня по травень практично на 40 гривень. Варто додати, що аналогічна ситуація спостерігалася у травні минулого року. Тоді також за місяць стався значний перепад цін.

Так, червоні помідори наразі продають за ціною 86,30 гривні за один кілограм. Місяцем раніше овоч коштував 106,77. Таким чином, різниця у ціні становить 20,47.

Рожеві помідори за останній місяць подешевшали із 135 гривень до 99,90. Тобто, з квітня по травень овочів упав у ціні на 35,10.

Найбільше змінилася ціна на помідори вершка. Минулого місяця вони коштували 145,85 грн., а у травні — 107,45 грн. Таким чином, помідори стали дешевшими на 38,40.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні у травні змінилися ціни на яйця. Озвучено актуальні ціни в магазинах цього продукту.