Ціни на популярний салатний овоч радують українців: чим пояснюється такий рекорд

Цінники менше більш ніж вдвічі за торішні

Цього року, на відміну від цін на банани, які бʼють рекорди, вартість ранньої капусти вдвічі менше за торішні показники. Пояснюється це великими обсягами врожаю та сезонністю продукту.

Про це у коментарі "Телеграфу" сказала керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" м.Львів Тетяна Попович. Вона також навела й інші чинники, які впливають на ціноутворення.

"Цьогорічна ситуація на ринку капусти особлива, оскільки цей овоч сьогодні вже подешевшав більш ніж удвічі порівняно із аналогічним періодом 2023 року. Нині середня ціна капусти нового врожаю на гуртовому ринку "Шувар" усього 25 грн/кг, минулого року в цей час вона коштувала 58 гривень. На початку травня вартість ранньої капусти зменшилась на 30% — від 37 до 25 гривень за кілограм", — зауважила Тетяна Попович.

За її словами, ринок ранньої капусти в Україні демонструє яскравий приклад того, як ціни можуть змінюватися відповідно до численних зовнішніх та внутрішніх чинників. Так одним із ключових факторів, що впливають на ціну, є сезонність. Адже капуста, як і більшість овочів, має певний сезон збору, і в періоди пікового врожаю ціни зазвичай знижуються через збільшення пропозиції.

Цьогорічні низькі ціни можна пояснити збільшенням обсягів вирощування на тлі сприятливих погодних умов. Ба більше, станом на сьогодні на ринку вже присутня продукція із Закарпатської області, проте сезон ще не досягнув свого піка. Тож до кінця травня можна очікувати зростання пропозиції на ринку, яку підсилять виробники з інших областей та, відповідно, поступове зниження цін.

Водночас попит на капусту, як і на будь-який інший товар, може коливатися через зміни у споживчих уподобаннях, зростання доходів населення, зміни в цінах на альтернативні продукти та інші економічні та соціальні чинники. Впливають також витрати на виробництво, які можуть зростати через підвищення цін на добрива, паливо, заробітну плату та інші виробничі ресурси.

Не варто забувати й про ще один важливий аспект — кліматичні умови. Адже нестабільні погодні умови можуть спричинити зниження врожайності або збільшення втрат під час зберігання, що, своєю чергою, веде до коливань цін. Втім, коли умови сприятливі, може статися збільшення врожаю, що призводить до зниження цін, як це відбувається цього року.

Загалом, зазначає експертка, ринок ранньої капусти є високо волатильним і вимагає від учасників ринку гнучкості, швидкої реакції на зміни та уважного аналізу ринкових тенденцій.

Раніше "Телеграф" писав, що разом зі цибулею, в Україні продовжує дорожчати ще один овоч борщового набору — морква. Така тенденція тримається через зниження запасів продукту в українських господарствах та росту попиту на нього.