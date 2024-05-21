В Украине растут цены на один борщевой овощ: почему и сколько еще будет продолжаться удорожание

Максимальный ценник составляет 25 гривен

Отпускные цены на лук на украинском рынке продолжают расти. Это связано с быстрым сокращением запасов овощей в местных хозяйствах и повышением спроса со стороны населения.

Согласно данным проекта EastFruit, стоимость лука с момента уборки до середины апреля текущего года держалась на высоком уровне. Фермерам удается повышать цены на овощ, если они имеют качественную продукцию прошлого года.

В начале недели лук в украинских хозяйствах подорожал в среднем на 17% и он сейчас стоит 17-25 гривен.

Аналитики объясняют, что причиной удорожания лука является стремительное сокращение предложения в местных хозяйствах, но спрос все еще держится высоким.

"Стоит отметить, что даже с учетом повышения цены на лук в Украине на сегодняшний день предлагается к продаже в среднем на 54% дешевле, чем год назад", — объяснили специалисты.

Большинство игроков прогнозируют, что удорожание продержится и дальше.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что стоимость помидоров в Украине упала на 40 гривен.