Вознаграждение, надбавка, оклад и полное денежное обеспечение: кому из бойцов предусмотрены ежемесячные выплаты

Некоторым лицам совершится вознаграждение в размере более 20 тысяч гривен

Военным, выведенным за штат из-за ранений, предусмотрена определенная сумма денежного обеспечения, вознаграждение, оклад за воинским званием и надбавка за выслугу лет.

Это касается бойцов, которые были определенно ограничены пригодными к военной службе или непригодны с пересмотром ВЛК 6-12 месяцев. Об этом говорится в приказе "Об утверждении Изменений в Порядок выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам".

Согласно данным, в течение 2 месяцев бойцам выплатится полное денежное обеспечение (без вознаграждения) по последней занимаемой должности, которые в связи с контузией, травмой или увечьем, связанным с защитой Родины, признаны ВЛК как ограниченно пригодными к военной службе или непригодными к военной службы с пересмотром через 6-12 месяцев и выведены за штат соответствующих командиров.

Для военных, которые находятся в распоряжении более 2 месяцев и до дня окончания нахождения вне штата, предусмотрено начисление оклада по воинскому званию, надбавка за выслугу лет и дополнительное вознаграждение (20 100 тысяч гривен).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каком обществе и при каких обстоятельствах военным выплачиваются помощи от 10 до 50 тысяч гривен.