Винагорода, щомісячна виплата, надбавка до пенсії: за яке звання військовий отримає ці надходження

Одне нарахування складає трохи більше 150 тисяч гривень

Військові або їх родини мають право на грошову винагороду та пільги, якщо боєць отримав звання Героя України з орденом "Золота зірка".

Сума виплати складає 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, який було встановлено 1 січня поточного року. Про це мовиться в указі "Про звання Герой України", передає "Всім.юа Хмельницький".

Тим військовим, хто отримує звання Героя України вручається орден "Золота Зірка", окрім 151 400 гривень (50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб), також передбачені пільги:

щомісячна виплата у розмірі трьох мінімальних зарплат, визначених на 1 січня — зараз це 21 300 гривень,

надбавка до пенсії у розмірі 200% мінімальної пенсії — зараз це 4722 гривні,

пільги зі сплати платежів до державного бюджету,

Якщо звання було надано посмертно, то гроші (винагорода) здійсниться для членів сім'ї.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому з бійців в Україні виплачуються щомісячні винагороди, розмір яких стартує від 2350 гривень.