Сварка Зеленського та Трампа вплинула на рейтинг президента України: що змінилося

Зустріч в Овальному кабінеті та поведінка Трампа щодо Зеленського повпливала на рейтинг президента України

Рейтинг Зеленського на тлі загострень з адміністрацією Трампа змінився. За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), рівень довіри до президента України зріс до 68% після напруженої зустрічі з американським лідером.

Згідно з результатами дослідження, проведеного з 14 лютого по 4 березня 2025 року, підтримка Володимира Зеленського суттєво зросла порівняно з попередніми місяцями. У лютому йому довіряли 57% громадян, а в грудні минулого року – лише 52%.

Особливо помітне зростання відбулося після емоційної зустрічі в Білому Домі 28 лютого. До цієї події довіра вже почала зростати, але після неї сягнула 68%. Водночас рівень недовіри знизився до 27%. Баланс довіри-недовіри покращився до +41%.

Опитування КМІС охопило всі регіони, підконтрольні Україні. У всіх частинах країни більшість громадян висловлюють довіру президенту. На Заході, в Центрі та на Півдні України цей показник становить 66-69%, тоді як на Сході – 60%.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький пояснює це явище як "згуртування навколо прапора" у відповідь на нові виклики для України.

"Українці сприймають риторику нової влади США як атаку на всю Україну і всіх українців", – зазначив Грушецький у коментарі до результатів дослідження.

Нагадаємо, напруження між Україною та США загострилося наприкінці лютого, коли під час зустрічі в Овальному кабінеті Дональд Трамп звинуватив Зеленського в затягуванні мирних переговорів і пригрозив припинити підтримку США, якщо Україна не піде на поступки Росії. Трамп також безпідставно заявив, що рейтинг Зеленського становить лише 4%.

Зустріч завершилася достроково без підписання запланованої угоди про співпрацю. Через три дні після цього адміністрація Трампа призупинила всю військову допомогу Україні, а також надання розвідданих.

Також раніше "Телеграф" писав, що Путін раптово порівняв рейтинги Залужного та Зеленського. У Москві почали давати раптові прогнози щодо наступних виборів в Україні.