Вознаграждение, ежемесячная выплата, прибавка к пенсии: за какое звание военный получит эти поступления

Одно начисление составляет немного больше 150 тысяч гривен

Военные или их семьи имеют право на денежное вознаграждение и льготы, если боец получил звание Героя Украины с орденом "Золотая звезда".

Сумма выплаты составляет 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных 1 января текущего года. Об этом говорится в указе "О звании Герой Украины", передает "Всем.юа Хмельницкий".

Тем военным, кто получает звание Героя Украины, вручается орден "Золотая Звезда", кроме 151 400 гривен (50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц), также предусмотрены льготы:

ежемесячная выплата в размере трех минимальных зарплат, определенных на 1 января — сейчас это 21 300 гривен,

надбавка к пенсии в размере 200% минимальной пенсии — сейчас это 4722 гривны,

льготы по уплате платежей в государственный бюджет.

Если звание было присвоено посмертно, то деньги (вознаграждение) совершаться для членов семьи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому из бойцов в Украине выплачиваются ежемесячные вознаграждения, размер которых стартует от 2350 гривен.