Максимальна винагорода - 100 тис грн: які є шість видів додаткової виплати для бійців

У Міноборони дали відповідь

Українським військовим передбачені щомісячні винагороди. Їх розмір коливається від 2350 до 100 000 гривень і залежить від виду військової служби або виконання бойових дій.

Для бійців існує 6 винагород. Про це повідомила заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова в інтерв’ю Укрінформу.

Які є винагороди для військових

100 000 гривень на місяць передбачено для військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях, або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки й оборони, відсічі й стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення, зокрема на тимчасово окупованій Російською Федерацією території. Така ж виплата здійснюватиметься для сімей полонених, зниклих безвісти та за час лікування після отримання поранень, травм, контузій, пов’язаних із захистом Батьківщини.

50 000 гривень виплачуватиметься для військовослужбовців, які виконують бойові завдання у складі органу військового управління, штабу угруповання військ або штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ. Варто звернути увагу, що це може бути поза районами ведення бойових дій, якщо такий пункт здійснює оперативне управління військовими частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії на лінії бойового зіткнення на відстані виконання бойових завдань підрозділу першого ешелону оборони або наступу до батальйону включно.

30 тисяч гривень на період воєнного стану в розрахунку на місяць пропорційно виконання бойових завдань — передбачено військовослужбовцям, які виконують бойові або спеціальні завдання згідно з бойовими наказами.

Така винагорода буде нарахована військовим, які:

діють у складі угруповань військ Сил оборони держави, резерву Головнокомандувача ЗСУ Сил оборони держави, розгорнутих пунктів управління Генерального штабу ЗСУ, які здійснюють управління діючими угрупованнями військ (сил);

діють з протиповітряного прикриття та наземної оборони об’єктів критичної інфраструктури згідно з бойовими розпорядженнями;

діють зі всебічного забезпечення діючих угруповань військ Сил оборони держави безпосередньо в районах ведення бойових дій згідно з бойовими логістичними розпорядженнями.

70 тисяч гривень було введено нещодавно і вони вважаються додатковими, окрім "бойових".

Передостання винагорода, розмір якої коливається від 15 до 30 тисяч гривень, здійснюватиметься інструкторам у навчальних військових частинах.

А от 2350 гривень передбачено для курсантів військових вишів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому з бійців виплатиться компенсація до майже 4600 гривень.