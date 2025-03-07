Голова Держстату йде у відставку: чим запам'ятався Вернер за вісім років на посаді

У Держстаті чиновник працював з 2009 року

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про звільнення Ігоря Вернера з посади Голови Державної служби статистики України. Це кадрове рішення було прийняте на засіданні уряду 7 березня.

Про це повідомили у пресслужбі Кабміну. Вернер очолював Держстат з 2016 року, пропрацювавши на цій посаді понад вісім років. У березні 2023 року рішенням уряд йому призначили перший ранг державного службовця.

Ігор Вернер розпочав кар'єру у сфері статистики у 2009 році, коли став заступником директора департаменту інформатизації Державної служби статистики України.

Згодом обіймав посади начальника Головного управління регіональної статистики, а у грудні 2016 року очолив Держстат. До цього він проходив військову службу в Збройних силах України та здобув науковий ступінь кандидата технічних наук.

Саме за його керівництва у 2021 році було розпочато модернізацію Держстату. Основний акцент робили на автоматизації збору та обробки даних, інтеграції з іншими державними реєстрами та створенні нової IT-інфраструктури для роботи відомства.

Попри ці зміни, у 2022 році уряд ухвалив рішення про суттєве скорочення штату Держстату – з понад 6000 до 4600 співробітників, а в перспективі – на третину. Планувалося створення єдиної центральної юрособи замість регіональних підрозділів, а також навчання персоналу роботі з новими цифровими інструментами.

У своїй декларації за 2024 рік Вернер вказав, що володіє земельною ділянкою площею понад 19 000 м², має у власності квартиру в Києві та отримав заробітну плату у розмірі понад 1,4 мільйона гривень. Також він задекларував пенсію, яка склала 151 922 гривні за рік.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував інтерв'ю з посадовцем. Ігор Вернен розповів про те, як рахує Держстат, яким чином статистики моніторять ціни на ринках та в магазинах, і скільки ж українців залишилося взагалі.