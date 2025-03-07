Хто та коли отримає затверджену Кабміном надбавку до зарплати за знання англійської

Рівень знань мови має бути не нижче В2

В Україні певні категорії осіб отримають надбавку 10% від окладу за знання англійської мови. Відповідну постанову затвердив Кабінет міністрів України.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко. За його словами, надбавка стосується тих, хто має рівень знання англійської не нижче В2 за шкалою рекомендацій Ради Європи з мовної освіти (CEFR).

Які категорії можуть отримати надбавку?

голови (заступники) місцевих державних адміністрацій

поліцейські (середній та вищий склад Нацполіції)

особи начальницького складу інших правоохоронних органів та служб цивільного захисту

прокурори

керівники, члени виконавчого органу, члени наглядової ради (ради директорів) та інші посадові особи державних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50% належить державі

керівники державних наукових установ

керівники закладів вищої освіти

працівники сфери освіти та науки (керівникам установ, закладів, організацій).

Водночас у затвердженій постанові є нюанс, як наголосив нардеп Ярослав Железняк, вона набуває чинності не одразу з моменту підписання.

"Ця постанова набере чинності тільки через чотири роки з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні", — зазначив депутат.

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