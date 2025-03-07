Права рука Шойгу з мільярдним "приданим": як виглядає генерал Шевцова, яка працювала в Міноборони РФ

Підозрювали, що жінка втекла за кордон із валізами готівки

Генерал Тетяна Шевцова, яка працювала в Міністерстві оборони Росії та доклала руку до війни в Україні, відома як права рука Шойгу. Жінка була заступницею Кужугетовича на посаді міністра і, як кажуть джерела російських ЗМІ, заробила собі гарні статки.

"Телеграф" розповість, що відомо про генерала Шевцову, як вона виглядає, і що говорять про її "придане".

Тетяна Шевцова – посада та багатство

Російська державна діячка, військова фінансистка та генералка Тетяна Шевцова народилася 22 липня 1969 року у Калузькій області, зараз їй 55 років. Вона працювала заступницею міністра Шойгу у Міноборони і її називали його правою рукою. Там чиновниця відповідала за фінанси, соцзабезпечення солдатів та держзамовлення.

Тетяна Шевцова. Фото: Getty Images

До того, як перейти до Міністерства оборони, Шевцова також багато років працювала у податкових органах Росії. Відомо, що вона є чинним державним радником РФ 1 класу та має науковий ступінь – кандидатка економічних наук.

17 червня 2024 року разом з іншими близькими до Шойгу заступниками та генералами Шевцову було усунуто з посади указом Путіна. Чиновниця фігурувала у скандалі з розкраданням бюджетних грошей та хабарництом у Міноборони. Однак є версія про те, що Шевцова, щоб самій не загриміти у в’язницю, пішла на угоду зі слідством та здала своїх начальників.

Тетяна Шевцова. Фото: Getty Images

Крім того, джерела в російських ЗМІ повідомляли, що Тетяна Шевцова після свого раптового звільнення в травні 2024 року зібрала "тривожну валізку" з купою готівки і втекла до Франції. Офіційні джерела це підтверджують, але й не спростовують. До речі, про готівку, доходи та майно генеральші — у неї таки є чим похвалитися.

Тетяна Шевцова. Фото: Getty Images

Як виявилося, у правої руки Шойгу є значний капітал і майно на мільярди рублів. Генерал Шевцова має трикімнатну квартиру в самому центрі Петербурга (вартістю до 70 млн. рублів) котедж в Парголово в передмісті Петербурга (вартістю до 100 млн. рублів), а також резиденцію на березі Москва-ріки (вартістю до 2 млрд.).

Крім того, згідно з декларацією за 2018 рік, у Шевцової були 2 земельні ділянки 1204 та 1750 квадратних метрів. Житловий будинок 332,8 квадратних метрів. Три квартири – 44,8, 85,4 та 120 квадратних метрів, а також дача на 147 квадратних метрів. Річний дохід понад 12 млн. рублів.

Тетяна Шевцова. Фото: Getty Images

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