Favbet Foundation та FAST провели вже 10 тренінгів із першої допомоги для спортивної спільноти України

До кінця року необхідні навички опанує ще 1600-1800 осіб

За перші два місяці 2025 року було проведено 10 комплексних тренінгів, під час яких 212 тренерів, спортсменів та працівників спортивної інфраструктури з семи олімпійських видів спорту — спортивна гімнастика, важка атлетика, легка атлетика, дзюдо, веслування, греко-римська та вільна боротьба — опанували навички першої допомоги в критичних ситуаціях. Про це повідомляє​ UNN.

Протягом 8-годинних занять учасники навчалися серцево-легеневій реанімації, зупинці кровотеч, опанували навички надання першої допомоги при інфаркті та інсульті, правильному виклику швидкої допомоги, а також забезпеченню власної безпеки. Тренінги проходили у форматі інтерактивних занять під наглядом професійних інструкторів FAST.​

"Мене дуже вразив професіоналізм інструкторів та наповнення програми. Це безцінні знання, які мають бути доступними для всіх тренерів і спортсменів", — розповідає Микита Мельников, член збірної України зі спортивної гімнастики, який взяв участь у першому тренінгу в межах проєкту.​

Оскільки проєкт отримав багато схвальних відгуків, Favbet Foundation та FAST планують розширити його. Так, ще 1600-1800 осіб може пройти тренінг у 2025 році.

"Перед нами стоїть амбітне завдання — зробити навчання першій допомозі системним процесом у спортивному середовищі. Попит на такі знання лише зростає, і ми вдячні нашим партнерам, завдяки яким можемо розширювати цей проєкт", — каже директорка FAST Євгенія Згурова.​

У FAST зазначили, що з 2014 року було проведено тренінги з першої допомоги для понад 70 000 осіб, і мають весь необхідний досвід для реалізації таких амбітних планів.

Фонд Favbet Foundation, який системно сприяє розвитку українського спорту та соціальних ініціатив, заявив про подальшу підтримку проєкту. "Ми переконані, що кожен український спортсмен повинен бути готовим діяти у надзвичайних ситуаціях не лише на змаганнях, а й у житті, особливо сьогодні. Цей проєкт — ще один важливий внесок у зміцнення культури безпеки та взаємодопомоги в українському спорті", — наголосили у Favbet Foundation.