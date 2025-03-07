"Довідку скасували, а платити довелося": у Києві розгорілася суперечка навколо відвідування басейну

Чоловікові все ж довелося заплатити гроші за довідку

У Києві вибухнула суперечка через вимогу медичної довідки для відвідування басейну у спортивному клубі. Попри роз’яснення МОЗ про скасування такої форми, клієнтам все одно доводиться її отримувати або сплачувати додаткові кошти на місці.

Про ситуацію розповів користувач у соцмережах, описавши свій досвід у мережі "Sport Life". За його словами, після закінчення терміну дії попередньої довідки він звернувся до сімейного лікаря, який видав документ про те, що вимагати довідку незаконно.

Однак у клубі заявили, що такі правила відвідування басейну і без документа вхід заборонений.

Користувач зазначив, що йому довелося заплатити 500 грн за отримання довідки прямо в клубі, оскільки відсутність форми, яку МОЗ скасувало, жодним чином не впливає на правила спортивного закладу.

У коментарях під постом користувачі підтримують позицію автора та діляться власним досвідом відвідування подібних закладів.

"А в Запоріжжі в Спортлайфі не тільки довідку вимагають, а і перший раз перевіряють тебе в темній кімнаті голого на грибок – більшого приниження не пригадую… Це був перший і останній раз. Абонемент не оформила".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що на вихідних, 8 та 9 березня, мешканців та гостей столиці запрошують відвідати продуктові ярмарки, які відбуватимуться у різних районах Києва.