На Україну пошириться 5 стаття НАТО? В МЗС розповіли про важливі переговори

За цією статтею збройний напад на одну із країн-членів Альянсу вважається нападом на усіх членів

Поширення на Україну дії статі 5 НАТО без надання повноправного членства в Альянсі підтримали у Міністерстві закордонних справ (МЗС). Цю ідею висунула італійська прем’єрка Джорджа Мелоні.

Про це на брифінгу заявив речник МЗС Георгій Тихий. Він наголосив, що заява прем’єр-міністерки Італії розглядається як можливість надання Україні дострокових безпекових гарантій і гарантування загалом безпеки та миру.

За словами Тихого, Міністерство закордонних справ наразі підтримує тісний зв'язок з італійськими партнерами.

"Ми перебуваємо на зв’язку з італійськими партнерами, щоб з’ясувати конкретику цієї пропозиції. Вона зараз пролунала як загальна ідея. Ми хочемо зрозуміти, що саме мається на увазі більш детально, більш конкретно під цією розмовою", – сказав Тихий.

Речник пояснив, що де-факто Україна вже є частиною колективної безпеки євроатлантичного простору. Тому "занепокоєння і страхи, які стосуються інтеграції України в НАТО", були і залишаються перебільшеними.

Зауважимо, за 5 статтею НАТО, збройний напад на одну із країн-членів Альянсу вважатиметься нападом на усіх членів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що після розмови з президентом США Дональдом Трампом генсек НАТО Марк Рютте поділився радісною для України новиною.