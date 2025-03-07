"Чого ти здриснув?": відомий шоумен розкритикував Вакарчука

Говорив і про Зеленського

Режисер, актор та шоумен Віктор Андрієнко впевнений, що змішувати шоубізнес і політику погана ідея. І в історії сучасної України є щонайменше один приклад, який це показує.

Про це він розповів "Телеграфу" у матеріалі "Я мав грати у "Слузі народу", — Віктор Андрієнко про "Квартал", жарти про ТЦК і комедію під ракетами".

Коментуючи свою ж цитату "Якби я був президентом, то заборонив би шоубізнесу йти в політику", Андрієнко наголосив, що по суті депутати вже шоумени, так само як і президенти.

"Згадаймо Святослава Вакарчука. Він пішов, першу каденцію не досидів і поїхав співати. Другу каденцію не досидів – поїхав співати. Так навіщо йти в політику, якщо це не твоє?" — каже режисер.

За його словами, якщо людина не може без концертів, творчості та музики, то хай цим і займається. Бо інакше, намагаючись всидіти на двох стільцях, можна значно нашкодити одній зі справ.

"Навіть не в грошах справа. Ти ж працював до цього для людей, люди давали тобі енергію, ти писав пісні, ти хочеш знову їм співати. Це твоє призначення. Йди далі. Ти вирішив інакше? Добре. Ну так тут йди до кінця. А так "не моє" – і здриснув. Так навіщо туди йти?" — додає Андрієнко.

Водночас, звертаючи увагу на чинного президента України Володимира Зеленського, шоумен не може точно стверджувати, що політика виявилась "його справою".

"Давай ми дочекаємось, і хай він сам про це скаже. Коли він вже піде і в мемуарах десь чи в інтерв'ю буде розказувати про свої відчуття", — резюмував Андрієнко.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Андрієнко висловив свою думку щодо "Кварталу 95" та його гумору.