Чоловік під час сварки вдарив свого опонента незвичайним предметом: що вирішив суд

Підозрюваний беззаперечно визнав свою винуватість

Районний суд міста Кривий Ріг Дніпропетровської області ухвалив вирок зловмиснику, який ударив по обличчю чоловіка дерев’яною качалкою. Потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження та написав на свого кривдника заяву в поліцію.

Про це повідомляється у вироку суду з Єдиного державного реєстру судових рішень. Причиною такого жорстокого вчинку стала банальна сварка "на ґрунті особистих неприязних стосунків".

Згідно з матеріалами справи, у січні поточного року мешканець Кривого Рогу, перебуваючи на загальній кухні будинку, почав сваритися зі своїм сусідом. У якийсь момент сварка переросла в конфлікт і зловмисник завдав своєму опоненту в область обличчя один удар дерев'яною качалкою для тіста.

У результаті події потерпілий отримав різні тілесні ушкодження: синці, садна, забої та крововиливи на носі та губах.

Згідно з висновком судово-медичного експерта, ушкодження за своїм характером належать до легких тілесних, які мають незначні наслідки.

У суді було встановлено, що чоловік повністю усвідомлював суспільно небезпечний характер свого діяння та навмисне завдав удару потерпілому. При цьому підозрюваний беззаперечно визнав свою провину та не заперечував встановлені досудовим розслідуванням обставини події.

Суд визнав чоловіка винним в умисному заподіянні легких тілесних ушкоджень і призначив йому покарання у вигляді 80 годин громадських робіт.

Нагадаємо, Рівненський районний суд виніс вирок жителю області, який систематично вчиняв домашнє насильство щодо своєї дружини та малолітньої дитини. Протягом майже року обвинувачений неодноразово ображав та погрожував дружині, а також застосовував фізичну силу.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що суд Чернігівської області ухвалив вирок чоловікові, який ударив по голові свою співмешканку залізною кочергою. Жінка отримала тілесні ушкодження, які спричинили короткочасний розлад здоров’я.