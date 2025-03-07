Уряд розширив перелік категорій українців, яким дозволено виїзд за кордон

Стосується це родичів військовослужбовців

Виїзд з України тепер доступний для додаткових категорій українців. Уряд України розширив перелік осіб, яким дозволено перетинати державний кордон в умовах воєнного стану.

Відповідні зміни стосуються родичів загиблих та зниклих безвісти захисників України. Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму фейсбуці. Він також оприлюднив відповідний документ.

За новими правилами, право на виїзд з України отримали дві додаткові категорії громадян:

особи, які мають відстрочку від призову та чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, повнорідні або неповнорідні брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час бойових дій;

члени сімей (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, повнорідні або неповнорідні брат чи сестра) осіб, яким посмертно присвоєно звання Героя України.

"Уряд вносить зміни до правил перетину кордону. Це, звісно, хороша новина, але я все ще відстоюю позицію, що кордони мають бути відкриті для всіх!" — зазначив Гончаренко.

Варто нагадати, що до цього виїзд з України був дозволений певним категоріям громадян, серед яких:

чоловіки, визнані непридатними до військової служби за станом здоров'я;

особи з інвалідністю I, II або III групи;

багатодітні батьки (троє і більше дітей віком до 18 років);

особи, які супроводжують родичів з інвалідністю або тяжкохворих;

студенти, які навчаються за кордоном тощо.

При цьому наявність відстрочки від мобілізації не завжди дає право на виїзд. Потрібно мати документи, що підтверджують належність до однієї з дозволених категорій.

Також раніше "Телеграф" повідомляв, що журналісти та артисти знову можуть виїжджати з України, але за деяких умов. Якщо мету поїздки не підтверджено, то у виїзді буде відмовлено.