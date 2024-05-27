Компенсація за придбання сільгосптехніки чи обладнання: хто з українців отримає 25% виплати

В програму включені лише вітчизняні виробники техніки та обладнання

Українські агропідприємства мають право на компенсацію вартості за придбання сільськогосподарської техніки та обладнання від українських виробників. Її розмір складає 25% від вартості техніки.

Як мовиться на сайті Міністерства економіки України, перші три агропідприємства, які отримали компенсацію, працюють у Дніпропетровській, Тернопільській та Черкаській областях. Сума їх компенсації склала загалом 220 тисяч гривень.

"Програма часткової компенсації аграріям вартості придбаної сільгосптехніки українського виробництва — одна зі складових підтримки локального виробника в межах політики "Зроблено в Україні". Завдяки цьому аграрії змогли з меншими витратами придбати більш сучасну техніку і підвищити свою продуктивність та конкурентоздатність на ринку. І, що важливо, такими кроками ми сприяємо зростанню попиту на українську сільгосптехніку та прагнемо стимулювати збільшення обсягів її виробництва", — зазначила перший віце-прем’єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко.

На компенсаційні виплати цього року закладено в бюджет 1 мільярд гривень.

Аби українцю отримати виплату, йому треба обрати постачальника з переліку на сайті Мінекономіки, придбати необхідну техніку та подати до уповноваженого банку заявку та підтвердні документи.

На сьогодні, за словами Свидиренко, в перелік техніки включено 6691 позиції техніки та обладнання 64 вітчизняних виробників для агропромислового комплексу. Такий список постійно оновлюється. Участь у програмі бере 31 банк.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українські бізнесмени в одному місті мають право на допомогу від 50 до 100 тисяч гривень.