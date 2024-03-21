Українці отримають грошову допомогу під час відпустки: яка сума виплати та кому вона нарахується

Вона передбачена для 6 категорій осіб

В Україні для працівників бюджетних установ передбачена матеріальна допомога на оздоровлення. Вона буде нараховуватись під час відпустки.

Як повідомили у виданні "ICTV", з цієї виплати вираховується військовий збір та ПДФО. Сума допомоги для кожного українця буде індивідуальною.

Хто може отримати ці кошти та який їх розмір

Згідно зі законом, на оздоровчі виплати мають право:

бібліотекарі та працівники музеїв і будинків культури;

державні службовці;

працівники медичної та фармацевтичної сфери;

посадові особи, які належать до органів місцевого самоврядування;

працівники педагогічної та науково-педагогічної галузі;

працівники бюджетних та освітніх установ, при цьому вони не є працівниками педагогічної та науково-педагогічної сфери.

Нарахування виплачується через фонд оплати праці й тому вони мають бути заплановані завчасно. Однак сума для кожного визначатиметься індивідуально.

У державних службовців ОМС матеріальна допомога виплачуватиметься в сумі середньомісячної заробітної плати, а для більшості працівників бюджетних установ — одного посадового окладу.

Виплата буде здійснюватись під час відпустки, тому особі потрібно завчасно спланувати свій відпочинок. Відпустку можна використати повністю або ж частково. Нарахування відбувається відповідно до наказу керівника після написання спеціальних заяв.

Варто зауважити, що сума також залежить від робочого часу. Якщо особа відпрацювала неповний день, то розмір також зміниться.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які сім'ї отримуватимуть протягом пів року грошову допомогу.