Компенсация за приобретение сельхозтехники или оборудования: кто из украинцев получит 25% выплаты

В программу включены только отечественные производители техники и оборудования

Украинские агропредприятия имеют право на компенсацию стоимости приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования от украинских производителей. Ее размер составляет 25% от стоимости техники.

Как говорится на сайте Министерства экономики Украины, первые три агропредприятия, получившие компенсацию, работают в Днепропетровской, Тернопольской и Черкасской областях. Сумма их компенсации составила вместе 220 тысяч гривен.

"Программа частичной компенсации аграриям стоимости приобретенной сельхозтехники украинского производства — одна из составляющих поддержки локального производителя в рамках политики "Сделано в Украине". Благодаря этому аграрии смогли с меньшими затратами приобрести более современную технику и повысить свою производительность и конкурентоспособность на рынке. И, что важно Такими шагами мы способствуем росту спроса на украинскую сельхозтехнику и стремимся стимулировать увеличение объемов ее производства", — отметила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко.

На компенсационные выплаты в этом году заложено в бюджет 1 миллиард гривен.

Чтобы получить выплату украинцу, ему нужно выбрать поставщика из перечня на сайте Минэкономики, приобрести необходимую технику и подать в уполномоченный банк заявку и подтверждающие документы.

На сегодня, по словам Свидиренко, в перечень техники включено 6691 позиции техники и оборудования 64 отечественных производителей для агропромышленного комплекса. Такой перечень постоянно обновляется. Участие в программе принимает 31 банк.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинские бизнесмены в одном городе имеют право на помощь от 50 до 100 тысяч гривен.