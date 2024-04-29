Грант на бізнес до 500 тис грн: в якому регіоні здійснять виплату і з якою метою

На неї розраховують і ті, що тільки хочуть почати вести справу

Харківські підприємці за певних умов отримають грант від держави в розмірі від 50 до 500 тисяч гривень. Ця виплата буде здійснена з метою облаштування роботи в умовах постійних відключень електроенергії.

Отримати грант може той, хто має власну справу і той, хто тільки починає вести бізнес згідно з програмою "Власна справа". Надання грошової допомоги здійсниться в Харкові та області, як повідомило Міністерство економіки України.

"Підприємці Харкова й області зараз працюють в надзвичайно складних умовах через постійні ракетні обстріли ворога, який цілеспрямовано знищує енергетичну інфраструктуру регіону. Через блекаути бізнес або простоює, або працює на генераторах. Щоб підтримати малих підприємців, ми надаємо їм можливість взяти грант до 500 тис. грн за програмою "Власна справа", кошти якого можна витратити, зокрема, на придбання обладнання, необхідного для роботи в таких екстремальних умовах. Це рішення – один із практичних результатів зустрічі із бізнесом під головуванням Президента Володимира Зеленського, яку ми проводили в рамках політики "Зроблено в Україні", — зазначила Перший віцепрем’єр-міністр України — Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Гроші можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів або оренду приміщення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" про те, що українцям, які мають бізнес, отримають грант на розвиток власної справи в розмірі 3 тисячі євро.