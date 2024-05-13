Допомога на бізнес від 50 до 100 тис грн вже здійснюється: в якому місті та за яких умов

З міського бюджету було виділено 5 мільйонів гривень на нарахування

Підприємці, які ведуть свій бізнес у Черкасах і постраждали від влучання ворожої ракети на готель "Центральний" 21 вересня 2023 року, почали отримувати грошові виплати за втрачене чи пошкоджене майно.

Як повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, виплати вже отримали перші 41 підприємців на загальну суму півтора мільйона гривень. На таке нарахування в міського бюджету було передбачено 5 мільйонів гривень з ініціативи міського голови.

Сума допомоги коливається від 50 до 100 тисяч гривень.

"На сьогодні ще кілька звернень знаходиться на розгляді комісії з обстеження", — каже Бондаренко.

За його словами, приймання заяв від підприємців триває, їх опрацьовує Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради.Містянам можна телефонувати за номером 36 01 88.

Варто нагадати, що у Черкасах вранці 21 вересня під час масованої ракетної атаки з боку Росії, уламки збитої ракети влучили в будівлю у центральній частині міста. Один з них впав на готель. На той момент постраждало 7 людей та 10 людей евакуйовано. Ще одну особу дістали з-під завалів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в якому регіоні України здійснять виплату гранту на бізнес в розмірі від 50 до 500 тисяч гривень та з якою метою надійдуть ці кошти.