В Україні незабаром здешевшає пальне: коли це станеться

Поки що цінники лише підвищуються

Ціни на пальне в Україні можуть знизитися до 3 гривень за літр протягом наступного місяця. Про це повідомив директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.

За словами експерта, зниження вартості бензину та дизельного пального пов'язане зі значним падінням цін на нафту на світових ринках. Однак він зауважив, що це не стосуватиметься автомобільного газу. Про це Сергій Куюн сказав в етері телеканалу "Київ-24".

Куюн наголосив, що падіння цін матиме позитивний вплив не лише для українських споживачів, але й у геополітичному контексті, оскільки послаблює фінансові можливості Росії.

Водночас, як свідчать актуальні дані сайту "Мінфін", на сьогодні вартість пального на українських АЗС продовжує дещо зростати:

бензин А-95 преміум — 59,40 грн (+0,07 грн або +0,118%);

бензин А-95 — 55,76 грн (+0,03 грн або +0,054%);

бензин А-92 — 53,29 грн (+0,26 грн або +0,490%);

дизельне паливо — 54,44 грн (+0,04 грн або +0,074%);

газ автомобільний — 36,12 грн (-0,01 грн або -0,028%).

Незважаючи на поточне незначне здорожчання, очікується, що вже найближчим часом ціни почнуть рухатися у протилежному напрямку завдяки глобальним тенденціям на ринку нафти. Зниження цін на АЗС відбуватиметься поступово, відповідно до змін на гуртовому ринку.

Вплив на економіку Росії

Колишній народний депутат Михайло Апостол зазначає, що падіння цін на нафту може стати серйозним ударом для економіки країни-агресора. "Нафта — це не просто ресурс. Для Росії — це кровоносна система економіки. 40% бюджету країни-агресора формується саме з продажу енергоносіїв, зокрема нафти", — наголошує Апостол.

За його словами, на тлі глобального економічного сповільнення, зростання "зелених" ініціатив, зниження попиту з боку Китаю та маніпуляцій ОПЕК, ціна на нафту продовжує знижуватися. Якщо вона впаде до рівня 50-55 доларів за барель, це може стати ударом сильнішим, ніж санкції.

Апостол зауважує, що Росія продає свою нафту з великим дисконтом, особливо через тіньові механізми. При ціні нафти марки Brent у $55, для Кремля це може означати реальну ціну близько $40. "При ціні нижче $60 бюджет Росії вже дефіцитний. А значна частина коштів йде на утримання війни", — підкреслює екснардеп.

Раніше "Телеграф" також писав, що витрати на пальне для українців зовсім скоро стануть меншими уже скоро. Різниця залежить від типу двигуна вашого транспортного засобу.