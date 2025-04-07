Цей тиждень також принесе затяжні магнітні бурі. Чи будуть вони сильними

Упродовж 7-13 квітня 2025 року на Землі буде лише один день геомагнітної "тиші"

"Червона" сильна магнітна буря, яка вирувала наприкінці минулого тижня, наразі трошки знизила свою активність. Однак астросиноптики кажуть, що землянам не варто готуватись до її завершення найближчим часом.

У понеділок, 7 квітня, тримається геомагнітний шторм в 4 бали, тобто він є середнім, згідно з оновленим графіком сонячної активності на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу. Він прогнозується і 8 квітня.

Однак вже 9 квітня, тобто у середу, його сила впаде і на Землі очікується низька сонячна активність.

Після того, 10 квітня, вчені попереджають про поновлення магнітної бурі в 5 балів, тобто сильної. Але протягом 11-13 квітня прогнозується чергове зниження її сили до 4 балів.

Тобто на цьому тижні відпочити можна буде лише протягом середи, 9 квітня. Але зауважте, що прогнози змінюються протягом доби. Тому геомагнітна буря може бути як вищою, так і нижчою, або взагалі не розпочатись.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли Україну накриє сніг у квітні.