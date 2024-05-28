Теперь все решает сам военный: как ему написать завещание на выплату денежной помощи в случае смерти

Оригинал документа будет храниться в личном деле, а копия будет у бойца

Семьи погибшего военного в Украине предусмотрена выплата единовременной денежной помощи в размере 15 миллионов гривен. Кому именно будет начислена, эта выплата может решать боец, составляя завещание.

Такое решение было принято 14 мая Правительством, передает "Судебно-юридическая газета". Согласно постановлению "Об утверждении Порядка и сроков передачи военнослужащим оригинала личного распоряжения командиру воинской части, командиру/руководителю подразделения органа (службы, военного формирования) для хранения в личном деле", военный может самостоятельно определить, кому будет произведена выплата в его семье и размер, который нужно указать в процентах.

Такую возможность имеют военнослужащие, военнообязанные или резервисты, которые призваны на учебные (проверочные) и специальное собрание или для прохождения службы в военном резерве.

Что должно быть в "завете" и кому он передается

Он должен нести в себе:

воинское звание; ФИО; дату рождения; место жительства или нахождения (регистрации места жительства); РНОКПП; место и время сложения.

Обратите внимание, что в документе обязательно указываются доля причитающейся к выплате единовременной помощи в случае гибели, а также лицо, которому будут осуществляться такие выплаты.

Кроме того, в личном распоряжении также могут быть записаны сведения о ТЦК, номере воинской части, номерах средств связи или адресах электронных почт.

"Подлинность подписи на личном распоряжении свидетельствует командир воинской части или нотариус", — говорится на сайте

Оригинал передается командиру воинской части, командиру/руководителю подразделения органа (службы, военного формирования) в день заверения на нем подлинности подписи или в 10-дневный срок со дня заверения подписи (при удостоверении подлинности подписи нотариусом), о чем делается соответствующая запись на копии.

После того как подпись была проверена, оригинал документа передается в службу делопроизводства воинской части, регистрируется в установленном порядке и направляется для хранения в ТЦК. Оригинал хранится в личном деле, а копия — у того, кто составлял завещание.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому из семьи бойца выплатят 100 тысяч гривен.