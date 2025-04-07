У Києві стався вибух, тривогу не оголошували: що відомо (фото, відео) - оновлено

Вибухнув автомобіль

У Києві в понеділок, 7 квітня, стався вибух — мешканці Антоновича та сусідніх вулиць почули гучний звук. Згодом у соцмережах очевидці виклали відео, на якому видно стовп густого чорного диму, що здійнявся над землею.

Як повідомляють місцеві канали, стався вибух автомобіля. Він продовжує горіти.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих унаслідок вибуху авто немає. На місці працюють усі відповідні служби. У ДСНС м. Києва наразі не прокоментували цю подію.

Згодом у соцмережах з'явились перші фото наслідків загоряння. Очевидці кажуть, що на місці інциденту затримали чоловіка. Втім, наразі не відомо, чи затримання пов'язане з пожежею авто.

Нагадуємо, звичайне авто з двигуном внутрішнього згоряння може вибухнути через витік палива, який контактує з джерелом займання, або через перегрів паливної системи. Часто це трапляється через технічні несправності, пошкодження паливного бака під час аварії чи займання парів бензину в обмеженому просторі. Авто, обладнані газобалонними системами, мають додаткові ризики через можливі проблеми з газовим обладнанням.

Щодо електромобілів, основні причини вибуху пов'язані з літій-іонними акумуляторами. Пошкодження батарейного блоку внаслідок аварії або замикання в електричних системах можуть призвести до загоряння та вибуху. Також небезпечними є перегрів акумуляторної батареї чи контакт пошкодженого акумулятора з водою. Неправильне зарядження або зберігання електромобіля також підвищує ризик. Обидва типи автомобілів також можуть вибухнути через зовнішні фактори, такі як навмисний підпал або неправильне технічне обслуговування та несанкціоновані модифікації.

Раніше "Телеграф" також писав, що у Рівному стався теракт. Внаслідок вибуху авто є постраждалі (відео).