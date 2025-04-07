Заборгованість за аліментами чи штрафом: як перевірити безкоштовно

Єдиний реєстр боржників: хто туди потрапляє та як видалити дані

Українці мають шалені борги. Тільки за мікропозиками заборгували понад 15 млрд гривень. Перевірити, чи є ви або хтось інший боржником, проти якого відкрито виконавче провадження, можна безкоштовно.

Для цього існує Єдиний реєстр боржників. Це відкритий онлайн-реєстр Міністерства юстиції України. Потрапити в реєстр просто. Виконавець вносить дані — і вже за кілька днів вони з’являються на сайті. Дані оновлюються щодня на erb.minjust.gov.ua. Але тягне за собою певні проблеми. Наприклад, державні реєстратори чи нотаріуси зобов'язані перевіряти людину в реєстрі.

Необхідні дані для пошуку по реєстру

Такий напис з'являється, якщо боргів не знайдено

За які борги потрапляють до реєстру:

аліменти (навіть за 3 місяці протермінування),

кредити,

комунальні послуги,

зарплати (для роботодавців),

інші фінансові чи матеріальні зобов’язання.

У відкритому доступі: прізвище, категорія боргу, номер виконавчого провадження та статус. Для боржника — це клопіт: можуть обмежити виїзд за кордон, арештувати рахунки, конфіскувати майно. Прибрати дані з реєстру можна, але лише після повного погашення боргу. Далі — виконавець виносить постанову про завершення провадження. За законом, Мін’юст має прибрати дані з реєстру протягом трьох робочих днів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що окрім реєстру боржників є ще кілька безкоштовних механізмів, які допомагають перевірити, чи є в людини борги. Деякі з них доступні тільки для перевірки проваджень щодо себе.