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Заборгованість за аліментами чи штрафом: як перевірити безкоштовно

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Всі борги із виконавчими провадженнями зібрані в одному місці Новина оновлена 07 квітня 2025, 10:38
Всі борги із виконавчими провадженнями зібрані в одному місці. Фото Колаж "Телеграфу"

Єдиний реєстр боржників: хто туди потрапляє та як видалити дані

Українці мають шалені борги. Тільки за мікропозиками заборгували понад 15 млрд гривень. Перевірити, чи є ви або хтось інший боржником, проти якого відкрито виконавче провадження, можна безкоштовно.

Для цього існує Єдиний реєстр боржників. Це відкритий онлайн-реєстр Міністерства юстиції України. Потрапити в реєстр просто. Виконавець вносить дані — і вже за кілька днів вони з’являються на сайті. Дані оновлюються щодня на erb.minjust.gov.ua. Але тягне за собою певні проблеми. Наприклад, державні реєстратори чи нотаріуси зобов'язані перевіряти людину в реєстрі.

Необхідні дані для пошуку по реєстру боржників
Необхідні дані для пошуку по реєстру
Немає боргів - запис в реєстрі боржників
Такий напис з'являється, якщо боргів не знайдено

За які борги потрапляють до реєстру:

  • аліменти (навіть за 3 місяці протермінування),
  • кредити,
  • комунальні послуги,
  • зарплати (для роботодавців),
  • інші фінансові чи матеріальні зобов’язання.

У відкритому доступі: прізвище, категорія боргу, номер виконавчого провадження та статус. Для боржника — це клопіт: можуть обмежити виїзд за кордон, арештувати рахунки, конфіскувати майно. Прибрати дані з реєстру можна, але лише після повного погашення боргу. Далі — виконавець виносить постанову про завершення провадження. За законом, Мін’юст має прибрати дані з реєстру протягом трьох робочих днів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що окрім реєстру боржників є ще кілька безкоштовних механізмів, які допомагають перевірити, чи є в людини борги. Деякі з них доступні тільки для перевірки проваджень щодо себе.

Теги:
#Борги #Реєстр боржників