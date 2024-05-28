Одразу на 95 гривень: в Україні подешевшали три популярні овочі

Найбільше подешевшали огірки

До кінця травня в українських супермаркетах змінилися ціни на деякі продукти, у тому числі три популярні овочі. На один з них вартість впала одразу майже на 70 гривень.

Йдеться про болгарський перець, помідори та огірки. Інформація про це була опублікована на порталі Мінфін.

Найбільша зміна цін у період у квітні по травень торкнулася огірків. Але також значно стали дешевшими помідори. Перець, своєю чергою, подешевшав на 10 гривень.

Ціни на огірки

Гладкі огірки наразі продають в українських супермаркетах по 60 гривень за кілограм. Місяцем раніше їх продавали за 128,18 грн. Таким чином, різниця становить майже 70 грн. Довгоплідні огірки подешевшали зі 109,30 до 50 гривень. Тобто різниця майже 60 грн. Короткоплідні коштували у квітні 112,39 грн за кілограм, а у травні – 46,50. За цей період вони подешевшали на 65,89. Огірки Естафета тим часом впали у ціні зі 193,79 до 98,50 грн, тобто на 95 гривень.

Ціни на помідори

Червоні помідори зараз стоять у супермаркетах 82,50 гривні за кілограм. У квітні ціна на них складала 106,77. Таким чином, овоч подешевшав на 24,27.

Рожеві помідори наприкінці травня коштують 82,50 грн, а наприкінці квітня – 135. Різниця становила 52,50.

Помідори вершка подешевшали за цей період із 145,85 до 95,40, тобто на 50,75.

Ціни на болгарський перець

Овоч коштує у травні 215,71 грн. У квітні його ціна становила 225,23. Таким чином за місяць він став дешевшим на 10,13.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в українських супермаркетах змінилися ціни на хлібобулочні вироби. Оприлюднено актуальні ціни.