В Україні здешевшали два популярні соуси

Вони є ледь чи не на кожній кухні

В Україні регулярно переписують ціни на продукти, цього разу це стосується двох популярних соусів. У супермаркетах подешевшали майонез та кетчуп.

Про це йдеться на сайті Мінфіну. Варто зазначити, що все ж таки деякі торгові марки збільшили вартість своїх продуктів, але у переважній більшості ці соуси стали дешевшими.

Як змінилась ціна майонезу в Україні

Майонез "Королівський смак" 67% у середньому коштує 46,09 гривень за 300 г. Це на 1,08 грн дешевше, ніж у квітні.

Дорожчим є соус від торгової марки "Щедро". За упаковку з таким же відсотком жирності та такої ж маси у середньому просять 52,85 грн. Варто зазначити, що цей соус здорожчав майже на 2 гривні порівняно з квітнем 2024 року.

Майонез подешевшав, але не весь

Кетчуп подешевшав

Середня вартість кетчупу "Торчин" до шашлику складає 27,64 грн за 270 г. У квітні вартість становила 30,01 грн.

Зараз найдешевше купити кетчуп, за даними Мінфіну, у магазинах Auchan. Ціна складає 23,90 грн.

Кетчуп подешевшав у травні

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ціна популярної крупи зросла до 15-річного максимуму на міжнародному ринку. У країнах, які є головними постачальниками, виникли проблеми. Одна з держав офіційно ввела обмеження на імпорт через погану погоду, і тому в Україні незабаром можуть підвищити ціни на цей продукт.