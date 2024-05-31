Очередное подорожание популярного тепличного овоща: как и почему изменилась цена

И хотя цена растет, но продукт на 15% дешевле, чем в прошлом году

Популярные овощи этого сезона продолжают дорожать на украинском рынке. Помидор вырос в цене из-за ограниченного предложения и постоянного спроса.

По информации EastFruit, стоимость томатов повысилась до 60-75 грн/кг ($1,48-1,85/кг). За одну неделю его цена поднялась на 13%.

Эксперты отмечают, что причиной удорожания тепличных томатов является сокращение объемов предложения данной продукции на рынке украинских и зарубежных комбинатов. Кроме того, такая положительная тенденция была спровоцирована стабильным спросом со стороны оптовых компаний и розничных сетей.

Стоит отметить, что тепличный томат в Украине поступает в продажу в среднем на 15% дешевле, чем в прошлом году, хотя цена на него в который раз выросла.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что один из самых популярных ранних овощей постепенно дешевеет. В прошлом году он стоил на 82% дороже.