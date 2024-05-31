Денежная помощь и компенсация для семей погибших военных: в каком городе производятся выплаты

Подать заявку нужно физически

Семья погибшего военного имеет право на денежную помощь и оплату коммунальных услуг, предоставляемых городским советом Тернополя.

Денежная помощь выплачивается в рамках муниципальной программы "Забота". Об этом говорится на сайте "20 минут".

Согласно данным, семьи погибших бойцов, принимавших участие в осуществлении мер по обеспечению обороны Украины, защите безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Московии против Украины и во время обеспечения проведения антитеррористической операции, получат денежную помощь, если лица зарегистрированы и проживают на территории Тернопольского городского территориального общества.

Кроме того, им также предусмотрена компенсация на оплату коммунальных услуг.

Их можно оформить по адресу ул. Лысенко 8 (управление социальной политики).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как сам военный может распределить выплату 15 миллионов гривен между своей семьей с помощью завещания. Он должен указать, кому будет произведена выплата и в каком размере.