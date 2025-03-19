Чи може Трамп розізлитись на Путіна і розпочати жорстку політику проти Росії? Штучний інтелект оцінив ймовірність цього

"Телеграф" розповідає, що думає нейромережа про ймовірність того, що Трамп вдасться до жорсткості щодо Росії.

Дональд Трамп не раз казав, що він прихильно ставиться до Путіна та всієї Росії, про свої наміри посилювати дружбу тощо. Та президент РФ не виконав прохання Трампа щодо перемир’я.

Чи може це розізлити американського президента? "Телеграф" спитав у нейромережі Grok, яка ймовірність того, що Трамп розпочне жорстку політику щодо Росії, бо буде злим на Путіна?

Розбираючи це питання, штучний інтелект сказав, що у стосунках американського та російського президентів історично були і компліменти, і приховане суперництво. Зокрема, Трамп, коли був президентом США вперше (2017-2021), часто говорив, що США мають покращити стосунки з Росією. Проте його ж адміністрація вдавалась до санкцій проти росіян у відповідь на втручання у вибори, агресію проти України та багато іншого.

Це означає, на думку ШІ, що Трамп може бути жорстким, коли треба. Це може залежати від тригера. Наприклад, якщо президент США сприйме якусь дію Путіна як особисту образу чи публічне приниження, оскільки Трамп не терпимий до критики і може різко відповісти.

Однак Трамп позиціонує себе як миротворець і любить хвалитись, що легко і швидко укладає відповідні угоди. На думку штучного інтелекту, ймовірність того, що Трамп розізлиться на Путіна, складає 30-40%.

Раніше "Телеграф" також писав, що Ші змоделював діалог між Путіним і Трампом і розповів, хто на кого натисне.