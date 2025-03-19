Один з найбільших обмінів: до України вдалося повернути 197 полонених захисників

В Україні підтвердили інформацію про обмін військовополоненими

У середу, 19 березня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Додому повернулися 175 українських військових, а також 22 важкопоранені бійці, які потребують негайної медичної допомоги.

Про повернення захисників повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Це один із найбільших обмінів. Повертаються наші солдати, сержанти та офіцери. Воїни, які боролися за нашу свободу в лавах Збройних Сил, ВМС, Нацгвардії, Сил територіальної оборони та прикордонної служби. Захищали Україну на різних напрямках – у Маріуполі, на "Азовсталі", на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, а також Харківщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Сумщині та Курщині", – зазначив очільник країни.

Крім того, Зеленський повідомив, що ще 22 захисники повертаються в Україну завдяки заходам поза обмінами.

"Серед них важкопоранені та воїни, яких Росія переслідувала за вигадані злочини. Усім невідкладно буде надана необхідна медична та психологічна допомога", — дописав президент.

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, серед звільнених захисників:

149 військових ЗСУ, а також 4 бійці ТрО

11 представників ВМС

8 нацгвардійців, серед яких троє "азовців"

3 прикордонники

З полону вдалося повернути 166 рядових та сержантів, а також 9 офіцерів.

31 оборонець Маріуполя, у тому числі 18 захисників "Азовсталі"

74 воїни, які боронили Донеччину

39 оборонців Луганщини

8 воїнів із Харківщини

5 бійців із Херсонщини

По 2 військових, що брали участь у боях на Миколаївщині, Запоріжжі та Сумщині

Також серед звільнених – воїни, які брали участь у боях на Курщині

Повернення тяжкопоранених воїнів

Окрім обміну, завдяки спеціальним заходам поза обмінами додому повернули 22 важкопоранених захисників:

21 військовослужбовець ЗСУ та 1 прикордонник.

Російська сторона також заявила про повернення 175 своїх військовослужбовців. За даними Кремля, обмін відбувся за посередництва Об’єднаних Арабських Еміратів.

Нагадаємо, про обмін військовополоненими стало відомо вчора з заяви Кремля за підсумками телефонної розмови Дональда Трампа та Володимира Путіна. В РФ зазначили, що повернення 22 важкопоранених військовослужбовців є "жестом доброї волі".