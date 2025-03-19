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"Працювала" в КДБ та була нардепкою: де зараз колишня радниця Януковича Ганна Герман та як виглядає

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
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Автор
Ганна Герман - колишня соратниця Януковича Новина оновлена 19 березня 2025, 18:30
Ганна Герман - колишня соратниця Януковича. Фото Колаж Телеграфу

Востаннє колишню нардепку помітили в Іспанії

Одна із найодіозніших фігур української політики Ганна Герман запам’яталася як соратниця президента-втікача Віктора Януковича. Вона пройшла шлях від журналістики до Верховної Ради, що був сповнений маніпуляцій та проросійської риторики. Проте, у житті колишньої нардепки ставалися трагічні події — вона втратила обох своїх синів з різницею у шість років.

Після втечі Януковича з України у 2014 році нардепка зникла з медіапростору. "Телеграф"вирішив з’ясувати, що відомо про Анну Герман зараз, де вона перебуває і чим займається.

Що відомо про Ганна Герман

Кар’єра майбутньої нардепки розпочалася з журналістики. Вона працювала у різних виданнях. Зокрема, з 2002 по 2004 рік очолювала бюро "Радіо Свобода". У 2004 році вона стала прессекретаркою тодішнього прем’єр-міністра Віктора Януковича та керівницею пресслужби Кабінету Міністрів України. Після цього політична кар’єра журналістки стала стрімко розвиватися. Герман стала народною депутаткою 5-го скликання, а згодом 6-го та 7-го від Партії регіонів. Вона також обіймала посаду заступниці голови Адміністрації Президента та радниці Януковича.

Віктор Янукович, Ганна Герман

Гучні скандали з Анною Герман

Квартира

У ЗМІ з’явилася інформація у 2004 році про те, що Ганна Герман нібито незаконно привласнила собі квартиру в Києві, у будинку навпроти Національної опери. Помешкання розташоване за адресою вул. Б. Хмельницького, 29. Раніше квартира належала Роману Купчинському — директору "Радіо Свобода". Перед виїздом за кордон він вирішив продати майно, а Герман його придбала. Щоправда, вона перерахувала власнику лише 20% від суми як аванс, а потім переоформила житло на себе. Вже після перероблення документів, Герман припинила спілкування з Купчинським і так і не виплатила решту суми.

Квартира Ганни Герман
Квартира Ганни Герман

"Агентка КДБ"

В центрі гучного скандалу Герман знову опинилася через те, що журналіст Аскольд Крушельницький звинуватив її у співпраці з КДБ. За його словами, вона з 1979 року працювала у радянських спецслужбах під псевдонімом "Тереза". Тоді оприлюднили навіть копію документа, який засвідчував, що Ганна Стеців (дівоче прізвище Герман) дала згоду на співпрацю з КДБ. Також у мережі з’явилася копія доносу агента "Терези".

Ганна Герман КДБ підозра

Ці звинувачення Ганна Герман заперечувала і хотіла подати до суду на журналіста за "наклеп". Проте, можливу співпрацю нардепки з КДБ підтвердив політик Сергій Лещенко. Він опублікував свідчення колишнього співробітника ГРУ, який стверджував, що Герман все ж співпрацювала з радянськими органами.

Де зараз Ганна Герман

Колишню нардепку помітили на похороні Леоніда Кравчука у травні 2022 року. Тоді це стало несподіванкою для українців, адже після 2014 року Герман не з’являлася у публічному просторі.

Ганна Герман на похороні Кравчука
Фото: Ян Доброносов, Телеграф
Ганна Герман на похороні Кравчука

У квітні 2023 у Телеграм-каналі Сергія Стерненка з’явився допис із фото Ганни Герман в Іспанії. Колишню депутатку помітили у місті Бенідорм. Проте, невідомо, чи вона проживає там на постійній основі.

Ганна Герман в Іспанії

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про особисте життя Анни Герман. Перший шлюб майбутньої народної депутатки був укладений, щоб вийти зі скрути.

Теги:
#Верховна Рада #Анна Герман #Нардеп