"Працювала" в КДБ та була нардепкою: де зараз колишня радниця Януковича Ганна Герман та як виглядає

Востаннє колишню нардепку помітили в Іспанії

Одна із найодіозніших фігур української політики Ганна Герман запам’яталася як соратниця президента-втікача Віктора Януковича. Вона пройшла шлях від журналістики до Верховної Ради, що був сповнений маніпуляцій та проросійської риторики. Проте, у житті колишньої нардепки ставалися трагічні події — вона втратила обох своїх синів з різницею у шість років.

Після втечі Януковича з України у 2014 році нардепка зникла з медіапростору. "Телеграф"вирішив з’ясувати, що відомо про Анну Герман зараз, де вона перебуває і чим займається.

Що відомо про Ганна Герман

Кар’єра майбутньої нардепки розпочалася з журналістики. Вона працювала у різних виданнях. Зокрема, з 2002 по 2004 рік очолювала бюро "Радіо Свобода". У 2004 році вона стала прессекретаркою тодішнього прем’єр-міністра Віктора Януковича та керівницею пресслужби Кабінету Міністрів України. Після цього політична кар’єра журналістки стала стрімко розвиватися. Герман стала народною депутаткою 5-го скликання, а згодом 6-го та 7-го від Партії регіонів. Вона також обіймала посаду заступниці голови Адміністрації Президента та радниці Януковича.

Гучні скандали з Анною Герман

Квартира

У ЗМІ з’явилася інформація у 2004 році про те, що Ганна Герман нібито незаконно привласнила собі квартиру в Києві, у будинку навпроти Національної опери. Помешкання розташоване за адресою вул. Б. Хмельницького, 29. Раніше квартира належала Роману Купчинському — директору "Радіо Свобода". Перед виїздом за кордон він вирішив продати майно, а Герман його придбала. Щоправда, вона перерахувала власнику лише 20% від суми як аванс, а потім переоформила житло на себе. Вже після перероблення документів, Герман припинила спілкування з Купчинським і так і не виплатила решту суми.

Квартира Ганни Герман

"Агентка КДБ"

В центрі гучного скандалу Герман знову опинилася через те, що журналіст Аскольд Крушельницький звинуватив її у співпраці з КДБ. За його словами, вона з 1979 року працювала у радянських спецслужбах під псевдонімом "Тереза". Тоді оприлюднили навіть копію документа, який засвідчував, що Ганна Стеців (дівоче прізвище Герман) дала згоду на співпрацю з КДБ. Також у мережі з’явилася копія доносу агента "Терези".

Ці звинувачення Ганна Герман заперечувала і хотіла подати до суду на журналіста за "наклеп". Проте, можливу співпрацю нардепки з КДБ підтвердив політик Сергій Лещенко. Він опублікував свідчення колишнього співробітника ГРУ, який стверджував, що Герман все ж співпрацювала з радянськими органами.

Де зараз Ганна Герман

Колишню нардепку помітили на похороні Леоніда Кравчука у травні 2022 року. Тоді це стало несподіванкою для українців, адже після 2014 року Герман не з’являлася у публічному просторі.

Фото: Ян Доброносов, Телеграф

У квітні 2023 у Телеграм-каналі Сергія Стерненка з’явився допис із фото Ганни Герман в Іспанії. Колишню депутатку помітили у місті Бенідорм. Проте, невідомо, чи вона проживає там на постійній основі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про особисте життя Анни Герман. Перший шлюб майбутньої народної депутатки був укладений, щоб вийти зі скрути.