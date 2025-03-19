Атрибут безглуздої розкоші знайшли у резиденції Януковича після його втечі

Віктор Янукович — президент України, який покинув країну під час Революції Гідності. Після його втечі активісти Майдану зайшли до президентської резиденції у Межигір’ї та очманіли від розкоші, якою було наповнено будинок гаранта. Чого тільки вартий золотий батон, який знайшли в особняку "легітимного".

"Телеграф" звернувся до штучного інтелекту Grok із питанням про те, навіщо Януковичу був потрібен золотий батон. Відповідь може здивувати вас.

Навіщо Януковичу золотий батон?

Золотий батон — один із найвідоміших символів корупції та безглуздої розкоші в Україні. Цей виріб знайшли у резиденції Межигір’я після втечі президента-зрадника Віктора Януковича. Розбираємось, навіщо він потрібен?

Символ багатства та влади

Ймовірно, золотий батон для Віктора Януковича був символом влади і високого статусу. Коли більшість українців жили дуже скромно, такий атрибут із золота лише підкреслювпав відірваність президента від простого народу і демонстрував, що він може дозволити собі набагато більше, ніж звичайні люди. Ймовірно, золотий батон був не просто елементом розкоші, а знаком могутності для Януковича.

Так імовірно виглядав цей золотий батон Януковича

Частина розкішного декору

Межигір’я стало справжнім відкриттям для українців в період Майдану. Розкіш і неймовірний несмак резиденції вразив усіх. Однак у цей екстравагантний інтер’єр чудово вписувався цей горезвісний золотий батон. Він міг бути дивним, але доречним елементом дизайнерського ремонту особняка. Мабуть, такий незвичайний елемент декору мав вражати гостей, наголошуючи на унікальності та багатстві резиденції.

Подарунок від оточення

Янукович був представником корумпованої верхівки та водився з такими ж корупціонерами. У таких колах часто дарують дорогі та дивні речі, а золотий батон міг бути одним із них. До речі, за однією з версій цей "хлібобулочний виріб" із золота Януковичу саме подарували. І зробив це на той момент президент ПАТ "Сумське НУО ім. М.В. Фрунзе" Володимир Лук’яненко. Проте підтверджувати чи спростовувати таку версію журналістам Лук’яненко не став.

Так штучний інтелект бачить Януковича із золотим батоном

Як можна було до такого додуматися?

Є кілька версій, чому золотий батон опинився у Януковича і тепер лише з ними й асоціюється. Він як символ показної розкоші та корупції в Україні часів Віктора Федоровича.

Культура надмірності

Розкіш на показ — це та атмосфера, в якій проходило правління Януковича. Такі люди, як президент-утікач, які раптово отримали доступ до величезних грошей, часто втрачали почуття міри і плекали культуру надмірності. А золотий батон вочевидь став одним із проявів цієї культури, де цінність речей визначалася не їх практичним застосуванням, а статусом, що вони могли продемонструвати.

Межигір’я всередині

Відсутність смаку

Погодьтеся, такий атрибут розкоші як золотий батон виглядає просто вульгарно і навіть дивно. Однак для таких людей, як Янукович, які виросли в умовах радянського дефіциту, батон із золота цілком міг виглядати, як вершина престижу та успіху в житті.

Символізм хліба

В українській культурі, як відомо, хліб (батон) – це символ достатку та благополуччя. Можливо, цей золотий батон розглядався як спроба переосмислити традиційний символ хліба в новому, "елітному" вигляді.

Межигір’я зовні

Висновок ШІ про золотий батон

Для Януковича золотий батон, ймовірно, означав значно більше, ніж просто елемент декору чи кумедний предмет із чистого золота. Він відображав його цінності, мислення та менталітет. А для простих українців він став символом корупції, вульгарної розкоші та відірваності влади від реальності та простого народу.

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