Безкоштовне паркування для пенсіонерів: хто має право і як оформити

Безкоштовне місце на стоянці дасть можливість заощадити кошти, що актуально при невеликій пенсії

Для пенсіонерів є не тільки спеціальні тарифи на мобільний зв’язок. Частина з них може скористатися безоплатним паркуванням, в тому числі і стаціонарним місцем зберігання авто на парковці. Проте для цього потрібно мати відповідні документи.

"Телеграф" розбирався в нюансах законодавства. Право на безоплатне паркування мають водії з інвалідністю та водії, що перевозять таких людей. Серед документів, що підтверджують право на безоплатне паркування:

пенсійне посвідчення;

посвідчення отримувача державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії;

посвідчення особи, яка отримує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України про допомогу особам з інвалідністю;

довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу.

Водночас є вимога, що на лобовому склі авто обов’язково має бути розміщений знак "Водій з інвалідністю". Для безкоштовного зберігання авто є ще одна умова — не мати гаража у межах адміністративно-територіальної одиниці (міста, села).

Знак "Водій з інвалідністю" має бути синього кольору

Як зберігати авто безоплатно?

Місцева влада відповідає за облаштування місць для безоплатного зберігання авто на стоянках незалежно від форми власності. Власники таких стоянок отримують за ці місця компенсацію з місцевого бюджету.

Водії, які хочуть отримати місце для безоплатного зберігання авто, мають подати до органу соцзахисту такі документи:

заяву із зазначенням місця стоянки;

копії паспорта, водійського посвідчення, техпаспорта;

копію документа, що підтверджує право на пільгу.

Орган соцзахисту перевіряє документи, а орган місцевого самоврядування у місячний строк ухвалює рішення про надання місця. Термін дії такого дозволу відповідає строку інвалідності. Це місце закріплюється за певним авто. У разі смерті водія чи дострокового зняття інвалідності право на безоплатне зберігання втрачається.

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