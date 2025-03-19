Не довіряють навіть брату. Психолог пояснила, як війна з Росією б’є по мільйонах українців
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Колективна психологічна травма буде передаватися навіть генетично
Повномасштабна російська агресія призвела до того, десятки мільйонів українців отримали колективну психологічну травму, яка буде позначатися на наступних поколіннях наших громадян.
Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла психотерапевтка Світлана Арефнія. Вона провела паралелі між війною та Голодомором.
Більше про це читайте у публікації: "Війна, як Голодомор, травмувала українців на покоління вперед, але нація вистоїть, — психотерапевтка Світлана Арефнія".
— Ми можемо спостерігати формування нової трансгенераційної травми. Це колективна травма, яка передається навіть генетично, — каже кандидатка психологічних наук. — Аналогічно, як і "спадок" Голодомору передався й тим, хто не знав голоду. Ми досі вважаємо, що на столі повинно бути багато наїдків, а викидати продукти — погана прикмета. Ми досі зберігаємо щось про всяк випадок і завжди тримаємо хліб на столі.
На думку експертки, те, що відбувається зараз, так само буде відображатись в майбутньому на нас, на наших дітях і навіть онуках.
— Перший посил цієї травми — виживання попри усе. Другий — не довіряй брату, сусіду, другу і взагалі нікому, адже вони можуть розчарувати і зрадити.
На жаль, усі ті травматичні події, які ми переживали і переживаємо зараз, будуть відображатись на світосприйнятті ще мінімум двох поколінь українців, — підсумувала Світлана Арефнія.
Нагадаємо, раніше соціальний психолог пояснила "Телеграфу", чому українці запекло сваряться у мережі.