Не довіряють навіть брату. Психолог пояснила, як війна з Росією б’є по мільйонах українців

Колективна психологічна травма буде передаватися навіть генетично

Повномасштабна російська агресія призвела до того, десятки мільйонів українців отримали колективну психологічну травму, яка буде позначатися на наступних поколіннях наших громадян.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла психотерапевтка Світлана Арефнія. Вона провела паралелі між війною та Голодомором.

Більше про це читайте у публікації: "Війна, як Голодомор, травмувала українців на покоління вперед, але нація вистоїть, — психотерапевтка Світлана Арефнія".

— Ми можемо спостерігати формування нової трансгенераційної травми. Це колективна травма, яка передається навіть генетично, — каже кандидатка психологічних наук. — Аналогічно, як і "спадок" Голодомору передався й тим, хто не знав голоду. Ми досі вважаємо, що на столі повинно бути багато наїдків, а викидати продукти — погана прикмета. Ми досі зберігаємо щось про всяк випадок і завжди тримаємо хліб на столі.

На думку експертки, те, що відбувається зараз, так само буде відображатись в майбутньому на нас, на наших дітях і навіть онуках.

— Перший посил цієї травми — виживання попри усе. Другий — не довіряй брату, сусіду, другу і взагалі нікому, адже вони можуть розчарувати і зрадити.

На жаль, усі ті травматичні події, які ми переживали і переживаємо зараз, будуть відображатись на світосприйнятті ще мінімум двох поколінь українців, — підсумувала Світлана Арефнія.

Нагадаємо, раніше соціальний психолог пояснила "Телеграфу", чому українці запекло сваряться у мережі.