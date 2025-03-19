В Україну екстрадували скандального забудовника Войцеховського: все про його схеми та "кришу" (відео)

Піраміда проіснувала понад десяток років

Скандальний забудовник, який обдурив інвесторів 42 новобудов Києва та втік за кордон, екстрадований до України. Підозрюваного було затримано на території Іспанії, а 18 березня 2025 року у міжнародному пункті пропуску "Краковець-Корчева" Львівської області було видано українським правоохоронцям.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора та Національна поліція. За даними "Української правди", йдеться про Анатолія Войцеховського.

Як повідомляє поліція, фігурант ошукав інвесторів 42 новобудов Києва та втік за кордон. За цими фактами слідчі розслідували десятки кримінальних проваджень та двічі затримували фігуранта.

"В обох випадках йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Ці застави він сплатив і втік за кордон. Поліцейські оголосили його в міжнародний розшук, доклали всіх можливих зусиль і відшукали в Іспанії", — йдеться в повідомленні.

Зараз підозрюваний перебуває в СІЗО, йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 20 мільйонів гривень. Тепер йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Деталі справи

Починаючи з 2004-2005 років, Войцеховський, маючи на меті здійснення будівництва об’єктів нерухомості на території міста Києва, створив понад 60 підприємств. Їх основним видом діяльності було будівництво житлових та нежитлових будівель, об’єднаних в одну групу компаній "Укогруп".

Довідково: Укогруп — столичний забудовник, який працював на ринку з 1998 року. Основними напрямками діяльності компанії на початку роботи значилися висотне будівництво та розвиток нового для того часу напряму на ринку нерухомості — будівництва та девелопменту багатофункціональних комплексів (БФК). Керівник та засновник корпорації – Анатолій Войцеховський.

Починаючи з 2004 року Войцеховський разом із поплічниками придбав частки у капіталах 12 підприємств, пізніше переоформивши їх на підставних осіб. За допомогою цих компаній він захопив земельні ділянки під будівництво 42 об’єктів.

Зокрема, йдеться про такі будинки:

ЄК "Східна Брама", вул. Світла, 3;

ЖК "Синьоозерний" на перетині пр. Гонгадзе та пр. Правди;

ЖК "Перлина Троєщини", вул. М. Закревського, 42-А;

ЖК "Олімпійське містечко" ("Панорамне містечко", "Панорамний"), вул. Ракетна, 24;

ЖК "Совські Ставки", вул. Кіровоградська, 70;

ЖК "Науковий", вул. Петропавлівська, 40 та ін.

Фірми, пов’язані із фігурантом, незаконно будували об’єкти на самовільно зайнятих ділянках без повного пакету дозвільної документації. Значну кількість будівель так і не добудували, в експлуатацію запровадили лише декілька.

"Ошукані інвестори і досі не можуть зареєструвати право власності на ці квартири та підключитись за постійною схемою до комунальних мереж. Більшість будинків так і залишились підключеними за тимчасовими схемами, а значить — мешканці мають постійні перебої з електрикою та водопостачанням та сплачують за це по більшим промисловим тарифам. У деяких багатоповерхівках змушені опалювати житло дровами", — кажуть в поліції.

Як усе починалося

Анатолій Войцеховський

Як пише Еспресо, посилаючись на розслідування "Української правди", яке спиралося на слова одного зі співробітників "Укогруп", першим об’єктом Анатолія Войцеховського був ЖК "Елегант" — 32-поверховий будинок на вулиці Жилянській 118, неподалік від центрального ж/д вокзалу.

За його словами, у 2007 році Анатолій Войцеховський приїхав на вокзал без грошей, але вже незабаром пригледів неподалік ділянку для будівництва і зв'язався з власником. Запропонувавши останньому заманливо високий відсоток квадратних метрів площі в майбутньому будинку, умовив його на угоду.

"Якимось чином він знайшов пару тисяч гривень, побудував в борг будівельний паркан, купив жилетки, каски, і знайшов на вокзалі 10 безхатчинків, яким платив в день по 100 гривень, щоб вони просто ходили і прибирали територію", — розповів співробітник "Укогруп".

Далі Войцеховський вже почав активно будувати новобудови по всьому Києву. Будівництва йшли без дозвільних документів, а гроші інвесторів більшою мірою просто привласнювалися.

Як зазначають журналісти, головною відмінністю забудов "від Войцеховського" була значно нижча за ринкову ціна на квадратні метри. На піку цін на нерухомість, у житлових комплексах "Укогруп" ціна могла бути близько $400-500 за кв.м., коли в інших забудовників вартість метра була мінімум у півтора рази вищою.

"За реальні гроші одна і та сама квартира могла бути перепродана тричі, або продавалась неіснуюча квартира в неіснуючій черзі будівництва", — йдеться у матеріалі.

Будівельна афера розміром шість "Еліта-Центрів".

Піраміда проіснувала понад десяток років. Сам цей факт, як пишуть журналісти, може визивати питання до правоохоронців. Вони нагадують, що після зміни влади в Україні у 2014 році Генпрокуратура порушила кримінальну справу стосовно екс-генпрокурора Віктора Пшонки та його сина, народного депутата Артема Пшонки.

"Їх звинувачують в тому, що вони прикривали від правоохоронних органів незаконні будівництва "Укогруп", — пишуть журналісти.

Варто звернути увагу, що згідно із заявою колишнього голови КМДА Павла Рябікіна, яку він зробив в інтерв’ю на "Ліга.Бізнес", аферу Войцеховського "кришував" заступник генерального прокурора".

"Це всім відоме прізвище, ця людина лобіювала і захищала їх інтереси. Зараз, судячи з нинішньої ситуації, вони, мабуть, знаходяться в пошуку нової криші", — каже Рябікін.

Крім того, журналісти пишуть про теплі стосунки Войцеховського із екс-прем’єр-міністром Миколою Азаровим.

Мером столиці під час світанку бізнесу Войцеховського був Леонід Черновецький.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що чоловіка, якого затримали після вбивства українського активіста Дем’яна Ганула в Одесі, повідомили про підозру.