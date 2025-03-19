В КМДА відповіли, чи будуть нові маршрути транспорту через Дніпро під час тривог

Половина міста досі має проблеми з доїздом у центр, адже рішення Ради оборони не стосувалося метро

У Департаменті транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації розповіли, чи вводитимуть нові альтернативні маршрути для киян з лівого берега на правий у зв'язку з тим, що наземний транспорт частково почне працювати під час повітряних тривог. Автобусних трансферів між берегами Дніпра, що замінять метро, не передбачається. Про це у Департаменті зазначили у відповідь на запит "Телеграфу".

"Наразі рішенням Ради оборони не передбачено запуску додаткових маршрутів під час повітряної тривоги", — йдеться у повідомленні.

Проте у міський владі наголошують, що під час тривоги сполучення між правим і лівим берегами міста підтримуватиметься чинними маршрутами комунального наземного транспорту.

Відповідь на запит "Телеграфу"

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Києві з 21 березня 2025 року наземний транспорт запрацює під час повітряних тривог. Однак лівий берег знову лишається відрізаним від центру — бо Рада оборони міста Києва вирішила поки не відновлювати роботу метро на відкритих ділянках (тобто, на мостах через Дніпро).

Співзасновник ГО "Пасажири Києва" Олександр Гречко пояснював "Телеграфу", що у Києві існує проблема транспортного планування, відповідно до якої люди покладаються виключно на метро, а наземний громадський транспорт не розвивається. Активіст також розповідав, чому неможливо досягти ефекту заміни "червоної гілки" метро наземним транспортом: необхідна величезна кількість автобусів і водіїв, значну частину якої потрібно тримати в резерві на випадок оголошення повітряної тривоги.