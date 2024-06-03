Виплата на покриття оренди житла: в якому місті ВПО отримають допомогу

Вона виплачуватиметься 6 місяців

Українці з певних міст мають право на грошову допомогу на оплату оренди житла. Норвезька рада у справах біженців в Україні нараховує виплату для ВПО, які зареєстровані в Рівному.

Вона надаватиметься протягом пів року. Про це повідомили в ГО Центр Інтеграції на сторінці в Facebook.

Хто може отримати фінансування на оренду

Грошова допомога на оплату оренди житла у період 6 місяців надається громадянам зі статусом ВПО, зареєстрованих у місті Рівному. Допомогу можуть отримати вразливі категорії громадян або тимчасово непрацездатні, зокрема ті, хто:

вже винаймає житло;

перебуває у місцях компактного проживання ВПО, але планують покращити житлові умови.

Для реєстрації на виплату заявнику треба подзвонити на номер +380 96 745 0100 або фізично звернутись у Простір Інтеграції (вул. Словацького, 3а).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з сімей в столиці України має право на фінансову допомогу в розмірі майже 9 тисяч гривень.