Виплата на покриття оренди житла: в якому місті ВПО отримають допомогу
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Вона виплачуватиметься 6 місяців
Українці з певних міст мають право на грошову допомогу на оплату оренди житла. Норвезька рада у справах біженців в Україні нараховує виплату для ВПО, які зареєстровані в Рівному.
Вона надаватиметься протягом пів року. Про це повідомили в ГО Центр Інтеграції на сторінці в Facebook.
Хто може отримати фінансування на оренду
Грошова допомога на оплату оренди житла у період 6 місяців надається громадянам зі статусом ВПО, зареєстрованих у місті Рівному. Допомогу можуть отримати вразливі категорії громадян або тимчасово непрацездатні, зокрема ті, хто:
- вже винаймає житло;
- перебуває у місцях компактного проживання ВПО, але планують покращити житлові умови.
Для реєстрації на виплату заявнику треба подзвонити на номер +380 96 745 0100 або фізично звернутись у Простір Інтеграції (вул. Словацького, 3а).
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з сімей в столиці України має право на фінансову допомогу в розмірі майже 9 тисяч гривень.