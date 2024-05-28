У шести регіонах України триває програма екстреної підтримки: хто отримає до 33 тис грн

Треба заповнити онлайн-заяву

Домогосподарства із Запорізької, Кіровоградської, Миколаївської, Полтавської, Харківської та Черкаської областей мають отримати грошову допомогу до 33 тисячі гривень на початок чи відновлення економічної діяльності.

Цю виплату надає представництво "Естонської ради у справах біженців" в межах "Програми екстреної підтримки коштів для існування", як мовиться на сайті організації. Її мета – забезпечити доступ до засобів існування для вразливих домогосподарств, які постраждали через збройний конфлікт, створити нові джерела доходу та допомогти людям досягти прожиткового мінімуму.

Хто має право на виплату

На допомогу розраховують особи зі 6 областей, що втратили засоби для забезпечення своїх сімей через війну і вже отримали грошову допомогу від Естонської ради у справах біженців. Підтвердження про попереднє нарахування представляє головний заявник домогосподарства за допомогою подання заявки на платформі.

Допомога надається домогосподарствам наступних громад (область, район, громада):

Запорізька, Запорізький, Новомиколаївська, Широківська;

Миколаївська, Баштанський, Березнегуватська, Казанківська;

Харківська, Куп'янський, Шевченківська;

Харківська, Чугуївський, Слобожанська;

Кіровоградська, Кропивницький, Новгородківська;

Полтавська, Полтавський, Кременчуцька, Миргородська;

Черкаська, Черкаський, Смілянська.

Пріоритетні вразливі групи:

Домогосподарства з дітьми, очолювані одинокою матір'ю/ одиноким батьком;

Домогосподарства, в яких жінка виступає єдиним годувальником;

Домогосподарства з вагітними жінками;

Домогосподарства з 3 і більше дітьми до 18 років;

Домогосподарства з дітьми до 2 років;

Домогосподарства з особами з інвалідністю 1 або 2 групи;

Домогосподарства з особами, які мають тяжкі захворювання та потребують дороговартісного лікування;

Домогосподарства, які складаються з людей похилого віку (60+);

Домогосподарства, в яких повністю або частково зруйноване житло;

Домогосподарства, члени яких отримали поранення або загинули внаслідок активних бойових дій.

Ці кошти мають бути спрямовані на розвиток тваринництва, молочного виробництва, птахівництва, городництва, бджільництва, інших видів сільського господарства, виробництва харчової продукції або надання послуг (пошиття одягу, ремесла, будівництво, ремонт, послуги краси чи побутові, тощо).

Яка сума допомоги

Виплата здійсниться на основі індивідуальної оцінки домогосподарства. Усі категорії вразливості мають бути підтверджені документами.

Варто зауважити, що наявність категорії є необхідною, але вона не є гарантією для нарахування коштів.

Для отримання допомоги необхідно заповнити онлайн-заявку.. Сума допомоги коливається від 23 500 до 33 000 гривень, залежно від діяльності. Вона буде переведена на банківський рахунок, який було вказано в заяві.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому з українців здійснять виплату на лікування та реабілітацію.