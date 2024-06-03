Выплата на покрытие аренды жилья: в каком городе ВПЛ получат помощь
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Она будет выплачиваться 6 месяцев
Украинцы из определенных городов имеют право на денежную помощь на оплату аренды жилья. Норвежский совет по делам беженцев в Украине начисляет выплату для ВПЛ, зарегистрированных в Ровно.
Она будет предоставляться в течение полугода. Об этом сообщили в ГО Центр Интеграции на странице Facebook.
Кто может получить финансирование в аренду
Денежную помощь на оплату аренды жилья в период 6 месяцев предоставляется гражданам со статусом ВПЛ, зарегистрированных в городе Ровно. Помощь могут получить уязвимые категории граждан или временно нетрудоспособные, в частности те, кто:
- уже снимает жилье;
- находится в местах компактного проживания ВПЛ, но планируют улучшить жилищные условия.
Для регистрации на выплату заявителю следует позвонить на номер +380 96 745 0100 или физически обратиться в Пространство Интеграции (ул. Словацкого, 3а).
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из семей в столице Украины имеет право на финансовую помощь в размере почти 9 тысяч гривен.