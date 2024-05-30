ВПО з двох районів отримають допомогу на оплату оренди: за яких умов і хто має право

Для реєстрації треба зателефонувати

Благодійна організація "Карітас" надає грошову допомогу на оплату оренди на житло для ВПО, які виїхали зі Криворізького та Нікопольського районів до Кривого Рогу. Особам треба відповідати одному або декілька категорій уразливості з трьох.

Виплата буде здійснена протягом шести місяців. Про це повідомили у Карітас Кривий Ріг УГКЦ на сторінці у Facebook.

Хто може отримати грошову допомогу

Грошову допомогу на оренду житла протягом шести місяців можуть отримувати:

новоприбулі ВПО;

ВПО, які проживають у колективних центрах.

Заявникам треба відповідати одній або декільком категоріям вразливості:

самотні матері, батьки чи опікуни неповнолітніх дітей;

вагітні або жінки, що годують, з дітьми до 3 років;

сім’ї з трьома або більше дітей до 18 років або з людьми з інвалідністю.

Як отримати грошові виплати

Для реєстрації потрібно звернутися з понеділка до п’ятниці з 10:00 до 16:00 за номером: 067 280 94 59.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українцям з одного міста та чотирьох сіл здійсниться грошова допомога та гігієнічний набір.