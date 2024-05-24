Допомога на лікування та реабілітацію: хто з українців може отримати виплату та за яких умов

Треба зібрати документи

Громадяни України розраховують на одноразову допомогу на лікування та реабілітацію. Її надають органи місцевого самоврядування і максимальний розмір складає 10 тисяч гривень.

Як мовиться в "Дії", її отримають особи, які зазначать перелік своїх хвороб та ті, хто відповідає умовам стану матеріального забезпечення. Заява подається особисто або законним представником.

Надання одноразової матеріальної допомоги на лікування здійснюється органом місцевого самоврядування. Розмір виплат становить від 450 до 10 000 грн.

Видача таких послуг може бути передбачена річною програмою надання допомоги окремим верстам населення громади, із зазначенням переліку захворювань та вимог щодо стану матеріального забезпечення заявників.

Подати заяву особа може особисто або через законного представника, шляхом відправлення поштою (рекомендованим листом). А от необхідні документи треба везти самостійно до найближчого органу соціального захисту, ЦНАП, місцевої адміністрації.

Які документи потрібні

Для отримання матеріальної допомоги на лікування потрібні такі документи:

заява;

документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження або паспорт;

довідка з медичної установи про необхідність лікування або реабілітації, або проведене консервативне або оперативне лікування;

акт обстеження матеріально-побутових умов;

довідка про доходи людини та членів її сім'ї;

довідка про склад сім'ї;

номер рахунку в банку.

Послуга є безоплатною і реалізується протягом 30 днів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що мешканці одного міста та чотирьох сіл на Харківщині мають отримати грошову допомогу та гуманітарку.