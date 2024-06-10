До 50 тис грн: які суми виплачуються бійцям, що служать в тилу

Є 4 категорії бійців

Українські військові, які проходять службу в тилу, мають право на нарахування, сума якого коливається від 20 до 50 тисяч гривень. Розмір виплати залежить від виду служби та виконання військового завдання.

Найменша виплата нараховуватиметься для мобілізованих бійців, що проходять військову службу в тилу, а найбільша передбачена для захисників, що виконують спеціальне бойове завдання. Про це було повідомлено у виданні Бахмут IN.UA.

Згідно з даними, 50 тисяч гривень виплачується військовим, які виконують спеціальні завдання у складі командування та штабу військової частини, який здійснює бойове управління військовими частинами та підрозділами, що ведуть воєнні дії на лінії бойового зіткнення, а також тим, які управляють частинами або підрозділами, які ведуть бойові дії.

На 30 тисяч гривень розраховують бійці які виконують спеціальні завдання поза районами бойових дій — розмінування, а саме виявлення, знешкодження чи знищення вибухово-небезпечних предметів.

29 229 гривень здійснюється для командирів взводу, які не виконують бойові завдання і не беруть участь у бойових діях.

А от найменша сума, 20 тисяч гривень, буде виплачена мобілізованим бійцям, що проходять військову службу в тилу і не знаходять у зоні бойових дій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що одне місто може нарахувати бійцям допомогу, а їх сім'ям — компенсацію на комунальні послуги.