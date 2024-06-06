Грошове забезпечення бійців: від чого залежить сума та хто його може отримати, крім військового

Таке нарахування має здійснитись до 20 числа кожного місяця, але можуть бути затримки

Усім військовослужбовцям в Україні передбачено нарахування грошового забезпечення. Воно складається зі щомісячних основних та додаткових виплат, а також одноразових додаткових винагород та допомог.

Розмір грошового забезпечення залежить від 5 чинників і його можна отримати за допомогою 3 людей. Про це мовиться у дайджесті Armyinform А4.

З чого складається грошове забезпечення

Щомісячні основні види : посадовий оклад, оклад за військовим званням та надбавка за вислугу років;

: посадовий оклад, оклад за військовим званням та надбавка за вислугу років; Щомісячні додаткові види : підвищення посадового окладу, надбавки, доплати та премії;

: підвищення посадового окладу, надбавки, доплати та премії; Одноразових додаткових видів: винагород та допомог.

Від чого залежить сума такого нарахування та які є способи його отримати

Згідно з даними, розмір грошового нарахування коливається залежно від суми посади, військового звання, тривалості, інтенсивності та умов військової служби.

Ця виплата може здійснюватись, як військовому, так його родині або іншій особі.

Для сім'ї грошове забезпечення буде здійснюватись за умови, якщо військовий бере участь в бойових діях, перебуває в полоні або якщо його оголосили зниклим безвісти шляхом зарахування на банківську картку.

У разі, якщо виплату отримуватиме інші особа, то їй треба оформити довіреність.

Грошове забезпечення кожного місяця виплачуватиметься до 20 числа, але якщо кошти надійдуть до військової частини пізніше цього терміну, то виплата здійсниться протягом 3 днів після їх надходження.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які 14 міст в Україні виплачуватимуть допомогу під час мобілізації.