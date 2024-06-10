До 50 тыс грн: какие суммы выплачиваются служащим в тылу бойцам

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Украинские военные, проходящие службу в тылу, имеют право на начисление, сумма которого колеблется от 20 до 50 тысяч гривен. Размер выплаты зависит от вида службы и выполнения военного задания.

Наименьшая выплата будет начисляться для мобилизованных бойцов, проходящих военную службу в тылу, а самая большая предусмотрена для защитников, выполняющих специальное боевое задание. Об этом было сообщено в издании Бахмута IN.UA.

Согласно данным, 50 тысяч гривен выплачивается военным, выполняющим специальные задания в составе командования и штаба воинской части, осуществляющего боевое управление воинскими частями и подразделениями, ведущими военные действия на линии боевого столкновения, а также тем, кто управляет частями или подразделениями, ведущие боевые действия.

На 30 тысяч гривен рассчитывают бойцы, выполняющие специальные задания вне районов боевых действий — разминирование, а именно обнаружение, обезвреживание или уничтожение взрывоопасных предметов.

29 229 гривен осуществляется для командиров взвода, которые не выполняют боевые задания и не участвуют в боевых действиях.

А вот самая маленькая сумма, 20 тысяч гривен, будет выплачена мобилизованным бойцам, проходящим военную службу в тылу и не находящимся в зоне боевых действий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что один город может начислить бойцам помощь, а их семьям — компенсацию на коммунальные услуги.